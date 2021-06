L'attaccante del Napoli Dries Mertens, direttamente dal ritiro del Belgio, è intervenuto in conferenza stampa e, tra i tanti temi toccati, ha parlato anche del suo avvenire: "Non ho assolutamente nessun motivo per andar via da Napoli. Smentisco ogni voce di partenza. Re Filippo è venuto qui in ritiro e si è congratulato con me per aver battuto il record di Maradona di gol segnati con la maglia del Napoli".