Dries Mertens a caldo dopo Napoli-Sassuolo 6-1: "Di tutti gli anni che sono qua, questo è quello con la delusione più bruciante. Quest'anno potevamo davvero vincere il campionato, nessuna squadra era così più forte di noi. Quando lottavamo con la Juve era troppo più forte di noi, stavolta siamo mancati noi. Dobbiamo capire bene in che cosa. Ok ci siamo messi dietro Juve, Atalanta, le romane, però c'è delusione. Ora però pensiamo che siamo ancora in Champions e abbiamo un grande gruppo, l'anno prossimo possiamo puntare a bellissimi risultati ma dobbiamo metterci la testa giusta. Questa stagione abbiamo sbagliato tutti, non possiamo mollare: Napoli è una piazza calda e bisogna fare tutto insieme."

MERCATO - "Speriamo arrivino giocatori forti per poter migliorare ulteriormente. Anche se non dovessi esserci io, ci sono ottimi elementi e bisogna puntare in alto."

RECORD - "Penso a fare bene io e di conseguenza la squadra ne può giovare. Questa stagione non ho giocato tanto ma ho sempre dato il mio contributo".



Dopo la partita il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto un tweet con un riferimento giocoso al figlio di Mertens: pre-annuncio di mercato?