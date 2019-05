Dries Mertens ha parlato Radio Kiss Kiss Italia in mixed zone alla fine della gara tra Bologna e Napoli: ”Peccato perché volevamo finire bene, è davvero un peccato. Voglio essere ancora più importante per la squadra, ho avuto un po' di difficoltà con il cambio modulo ma alla fine l'ho trovato. Stiamo giocando bene con questo sistema offensivo. Una promessa? Quando giochiamo fuori casa è pieno di napoletani, sono ovunque. Fa sempre piacere. Ho ancora un anno e resto qua. Non l'ho sentita come la mia ultima partita. Giochiamo un calcio più diretto ed offensivo, stiamo facendo bene. Il record di gol si può fare, sono sempre più vicino e voglio continuare. Un po' di fortuna in più bisogna guadagnarsela sul campo, dobbiamo essere più cattivi. Che voto mi do per questa stagione? Dieci (ride, ndr). Vogliamo fare meglio, non è semplice quando cambi allenatore. Dobbiamo far vedere chi siamo. Titolo di miglior assistman? Speriamo".