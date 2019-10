Intervenuto ai microfoni di Sportmagazine, Dries Mertens ha parlato del suo rapporto con Maurizio Sarri: "Quando non giocavo, avevo parlato molto con lui. Nella sua prima stagione, ero partito titolare solo sei volte. Ogni settimana mi chiamava nel suo ufficio, dovevo sentirmi ripetere che gli dispiaceva il fatto che fossi stato in panchina. Mi ha fatto davvero impazzire, spesso mi sono arrabbiato. In alcuni momenti volevo combatterlo, mi chiedeva di capire il suo punto di vista e che da allenatore avrei capito quanto fosse utile avere un giocatore in panchina. Contro la Sampdoria ero così stufo della situazione che avevo deciso che avrei giocato male. Sarri però mi conosceva bene, sapeva che non l'avrei fatto per più di cinque minuti. E aveva ragione".