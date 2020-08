Secondo il Corriere della Sera Leo Messi potrebbe lasciare il Barcellona in questa finestra di mercato​. Va escluso un trasferimento in Spagna, Francia (torneo minore), Germania (inadatta a lui), Inghilterra (problemi di lingua), resta Milano che Messi conosce molto bene. Deciderà dopo la Champions League. L’Inter aspetta: di più per ora non può fare.