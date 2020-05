José Morais, vice di José Mourinho all’Inter nell’anno del Triplete, parla di Lionel Messi e di un suo possibile futuro ai nerazzurri. Queste le sue parole: “Lionel Messi all'Inter è un sogno possibil. Perché ha Zanetti, che è un fattore per i giocatori argentini. Penso che sia in grado di attrarre un giocatore come Messi, se quest'ultimo pensa di affrontare una sfida diversa. Penso che per un giocatore argentino andare all'Inter sia quasi come tornare a casa. La mia sensazione è che l'Inter sia un ambiente speciale e accogliente per i giocatori argentini, probabilmente per la presenza di Zanetti. Tutti gli argentini che sono andati all'Inter sono giocatori straordinari, hanno portato il club al successo. Credo che Messi possa essere uno di questi giocatori”.