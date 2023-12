Altro importante riconoscimento per Lionel Messi. La prestigiosa rivista statunitense 'Time' ha proclamato 'Atleta dell'anno' l'attaccante argentino dell'Inter Miami, campione del mondo con l'Argentina e vincitore del Pallone d'Oro.



Messi ha dichiarato: "La mia prima scelta sarebbe stata quella di tornare a Barcellona, ma non è stato possibile. Così avevo due scelte e ho preferito la MLS negli USA all'Arabia Saudita, Paese di cui sono ambasciatore turistico e che mi è piaciuto molto ogni volta in cui ci sono stato".



Ora è pronto a raggiungerlo l'attaccante uruguaiano Luis Suarez (già suo compagno di squadra ai tempi del Barça), che ha lasciato i brasiliani del Gremio.