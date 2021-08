Leo Messi, nuova stella del Paris Saint-Germain, parla alla BBC, tornando sul suo addio al Barcellona: "Mio padre è venuto a casa dopo aver parlato con Laporta e mi annuncia la notizia. A quel punto ho dovuto prepararmi per annunciarlo ad Antonella, e poi ai nostri figli. Abbiamo pianto, eravamo tristi e abbiamo cercato il modo giusto per dirlo ai bambini come meglio potevamo. A dicembre abbiamo detto loro che saremmo rimasti, che avremmo continuato e sapevamo che sarebbe stata dura per loro, specialmente per Thiago".