Josep Bartomeu ha fissato una deadline per il futuro di Messi: secondo La Repubblica, compreso oggi, il Barcellona ha dieci giorni di tempo per convincere Leo a rimanere. Se a fine agosto, alla ripresa degli allenamenti, La Pulce non avrà ritrovato l'entusiasmo di sempre, il club spagnolo potrebbe valutare offerte intorno ai 200 milioni.