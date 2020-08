e l'ennesima giornata della telenovela frae ilfinisce inevitabilmente ancora in pareggio, ma non spegne i rumorssempre più decisa a lasciare il club catalano che, invece, non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire senza battagliare. Nel mezzo, o meglio alla finestra, restano(con i Citizens di Guardiola in pole) tutte pronte a fiondarsi sulla stella argentina, ma soltanto nel momento in cui si riuscisse a liberare a costo zero (o quasi).Il primo gol, dicevamo, lo aveva segnato proprio Messi nella mattinata di oggi quando,al contrario di altri giocatori dati in partenza come Luis Suarez e Arturo Vidal. Un'assenza ingiustificata () che il club catalano non ha commentato direttamente, ma che porterà verosimilmente, a una sanzione interna.- Messi sta provando con ogni mezzo a far capire al Barcellona che vuole svincolarsi se non gratis, quantomeno a costi contenuti,, ma proprio su questo tema è arrivato il pareggio odierno del Barcellona a cui è stato fornito un assist importantissimo direttamente dalla Liga. Con un comunicato ufficiale (), infatti, la Lega spagnola ha ufficializzato che la clausola rescissoria da 700 milioni di euro è valida al 100% ed è l'unica presente negli accordi fra il club e il giocatore. Niente possibilità di svincolo gratis, quindi, e se Messi vorrà liberarsi lo potrà fare soltanto dietro il pagamento completo di quella cifra.nonostante la volontà del padre di Messi,, di trovare una via di uscita amichevole con il Barcellona. L'incontro fra le parti, riportano in Spagna, è previsto per la giornata di mercoledì, ma nel frattempo il presidentenon ha modificato di un centimetro la propria posizione e, anzi, è addiritturalub.e sebbene la Liga si sia affrettata a specificare che sia ancora valida, in Spagna c'è chi giudica malignamente la presa di posizione della Lega spagnola che, dopo aver perso, non vorrebbe perdere anche Messi per questioni commerciali. Secondo Onda Cero, infatti, nell'ultima edizione del contratto è presente una frase in cui è specificato che la sopracitata clausola è "valida fino al termine della stagione 2019/20" e quindi non sarà più attiva a partire da martedì.PSG, Manchester City e Inter sono i club che più sono interessati alla situazione, ma fra le tre squadre si può già stabilire una sorta di gerarchia su quale realtà sia in vantaggio per l'eventuale acquisto.che fa scattare il club inglese in pole position. Più distanti le altre due sebbene permanga il dettaglio dellache regala una piccola percentuale in più al club nerazzurro. C'è però di più, perché in Argentina c'è chi ha svelatoper il suo marchio. Un dato in più, che fa sperare i tifosi interisti, ma che non cambia la base da cui tutto dovrà partire. Per prendere Messi servirà lo svincolo dal Barcellona, solo allora chi lo vuole potrà provare l'affondo.