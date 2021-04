A Barcellona continua il dialogo fra Messi e Laporta sul rinnovo di contratto dell’argentino. Secondo AS, l’accordo potrebbe essere raggiunto a breve e potrebbe basarsi su un contratto a vita per la pulce, che, nella sua scelta, terrà conto di un aspetto in particolare: il progetto sportivo di Laporta.



Messi resterà al Barcellona solo nel caso in cui riterrà abbastanza ambizioso il progetto del nuovo presidente: deve necessariamente avere come obiettivo principale il ritorno del Barça sul tetto d’Europa. La decisione definitiva potrebbe anche arrivare prima della fine del campionato.