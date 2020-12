Ha deciso la partita con il Levante riportando alla vittoria il Barcellona, ma per Lionel Messi c’è ancora aria di tempesta. Nello spogliatoio blaugrana, secondo quanto riporta Don Balon, sarebbero cinque i giocatori favorevoli alla cessione dell’argentino, a partire da Antoine Griezmann. Voci che inevitabilmente pesano anche nelle valutazioni dei betting analyst, che già nelle scorse settimane avevano riaperto le scommesse sul suo addio. Sul tabellone le distanze con il Barça aumentano: la possibilità che Messi rimanga con i catalani anche la prossima stagione, riferisce Agipronews, è passata da 1,50 a 1,85, mentre si fa calda la quota per il Manchester City, ora in agguato a 2,25 (dal 2,50 di due settimane fa). In lista il balzo più netto è quello del Paris Saint Germain, la cui offerta è stata dimezzata da 10,00 a 5,00, davanti all’Inter, stabile invece a 10,00. LL/Agipro