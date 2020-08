Dopo una vita con la maglia blaugrana come seconda pelle, la Pulce ha scelta di cambiare aria, di abbracciare una nuova sfida, che sarà in Italia o in Inghilterra.le parole del segretario tecnico Ramon Planes ("Vogliamo che Messi resti, lavoriamo per questo") e l'incontro chiesto e ottenuto dal presidente Bartomeu con l'argentino vanno registrati come un tentativo disperato di convincere il 10 più forte al mondo di cambiare idea, ipotesi che al momento va esclusa.La conferma arriva dall'indiscrezione di BeIN Sport secondo la qualeVuole lasciare il Barcellona gratis secondo la clausola del suo contratto (smentita dal club, pronto ad aprire, al di là delle smentite, una battaglia legale) ed è pronto ad andare avanti per la sua strada, a forzare la mano per firmare per un nuovo club, che possa garantirgli uno stipendio di almeno 30 milioni di euro e la possibilità di giocare in Champions League.L'Inter per il momento non si è mossa ufficialmente, ma studia la fattibilità dell'affare, consapevole che sarebbe un colpo sensazionale, uno di quelli che rimangono nella storia.che garantisce incentivi fiscali per gli sportivi professionisti che si trasferiscono in Italia. Di fatto la tassazione sul reddito passerebbe dal 45% a circa il 25%.Oltre all'Inter ci sta pensando seriamente il Manchester City, che ha deciso di fare le cose sul serio. Il il Ceo del club inglese, Ferran Soriano, ha iniziato a trattare con Jorge Messi, papà del 10 dell'Albiceleste, mentre Guardiola avrebbe già telefonato al suo ex allievo.club della Major League Soccer controllato dal City Group. Messi, riporta Espn, avrebbe posto una condizione:che al momento ha il contratto in scadenza nel 2021.