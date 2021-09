per mantenere la vetta della classifica in Ligue 1che Mauricio Pochettino dovrà far rientrare a tempo di record per non vedere la sua posizione deligittimata. E' il 76° della partita contro il Lione quandoe dritto in panchina a mostrare in mondovisione un'espressione quanto meno perplessa al fianco del connazionale Paredes.- E' arrivato da poche settimane a Parigi, ma, uno dei possibili eredi sulla scena internazionale. Una convivenza tattica che Pochettino sta provando a rendere realtà ma che è fondamentalmente basata su difficilissimi equilibri umani e sulla gestione di ego così ipertrofici., nel sofferto esordio stagionale in Champions League,e apparso come un corpo totalmente estraneo in una squadra abituata da tempo a giocare senza un vero centravanti. Spesso accusato di essere troppo poco partecipe nella manovra, l'ex capitano dell'Inter- Una rete - la terza in 5 apparizioni in campionato - per tornare a sorridere e per provare a reclamare il suo spazio in mezzo a così tanti campioni. L'arrivo di Messi e la permanenza di Mbappé hanno ristretto ulteriormente lo spazio perI rumors insistenti dall'Italia, legati principalmente alla Juventus, non hanno poi trovato riscontro nei fatti, ma, pur restando il problema di un ingaggio da 9,2 milioni di euro netti a stagione non alla portata di tutti, se non attraverso un importante contributo della società parigina., alle prese con la doppia indisponibilità di Ibrahimovic e Giroud e i dubbi legati alla tenuta atletica di Pellegri. Il broncio di Messi e la voglia di riscatto di Maurito: le prime tensioni in casa Paris Saint-Germain possono aprire impensabili scenari di mercato.