. Ora che nella società degli sceicchi è arrivato ancheil cast per quello che, sulla carta, dovrebbe figurare come il kolossal per eccellenza è davvero completo. Tutto bene, ma non benissimo come canterebbe il rapper Shade. C’è infatti un piccolo eppur significativo particolare che rende il panorama meno brillante di quel che si potrebbe immaginare ed è il fatto che, alla resa dei conti, il palmares del PSG a livello internazionale è completamente privo di successi importanti.Più che non una squadra di calcio, strutturata con intelligenza sportiva e manageriale,lo spregiudicato cow boy colonialista americano meglio conosciuto nel mondo come. Un autentico villaggio circense itinerante composto da ottocento persone ingaggiate per far spettacolo di ogni tipo e per tutti i gusti purché si trattasse del massimo e del meglio che si potesse realizzare. Il Circo, nei primi anni del Novecento, sbarcò anche in Europa e l’Italia ospitò dieci date. La leggenda vuole che una giovane casalinga di Torino fosse scappata di casa per seguire Buffalo Bill. Dal “caso” nacque anche una canzone poi rivisitata da Gipo Farassino.. Esattamente come le strategie mercantili degli emiri non rappresentano altro che la parte e la faccia esagerata didove il denaro profuso in maniera vergognosa è l’unico elemento che sembra possedere un valore.e costruito su basi differenti anche se talvolta loro stesse fuori misura.Tra poco comincerà il campionato in questa nostra Italia che sembra aver imparato la lezione anche sulla necessità di una certa parsimonia e sull’utilità imprescindibile della “classe operaia” calcistica per raggiungere certi obbiettivi.ma di chi opera con cuore e fatica.