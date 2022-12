La finale del Mondiale di Qatar 2022 sarà l'ultima presenza in questa competizione per Leo Messi. La stella argentina ha infatti confermato ai microfoni di Olé che l'intenzione è quella di chiudere qui con l'occasione della vita.



ULTIMO TANGO - “Se domenica sarà la mia ultima partita a un Mondiale? Sicuramente sì. Ci sono molti anni davanti e non credo che ci sarà l’opportunità. E finire così è il massimo”.