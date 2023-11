Un'ultima (forse) grande sfida tra i due giocatori più iconici degli ultimi 20 anni, revival del duello più avvincente della storia del calcio. Si chiama "The Last Dance" l'evento che vedrà affrontarsi Cristiano Ronaldo e Lionel Messi in un testa a testa che riporta la mente ai tempi del "Clasico", quando i due si contendevano i palcoscenici europei e la supremazia in Liga con le maglie di Real Madrid e Barcellona.



THE LAST DANCE - Si tratta di un match amichevole, che vedrà da una parte l'Inter Miami dell'argentino fresco di Pallone d'Oro e dall'altra l'Al-Nassr di CR7. Una sfida storica, in programma a febbraio 2024 a margine della Riyadh Season Cup.