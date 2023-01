contro: si può! Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, adesso c’è l’ufficialità:sfiderà il Campione del Mondo argentino il prossimo 19 gennaio a, in Arabia Saudita. Precisamente quando il Psg di Nasser al-Khelaifi se la vedrà in una amichevole controdei migliori club sauditi. E proprio nella fila di questi ultimi gioca il campione portoghese, che a novembre ha detto addio al ‘suo’Non resta quindi che darsi appuntamento aldi: i fari saranno tutti puntati soprattutto su Messi e Ronaldo: l'esordio ufficiale nelladell'ex Real Madrid e Juventus è invece programmato per il prossimo 22 gennaio al cospetto. Il tutto dopo aver smaltito un turno di squalifica.