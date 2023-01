È tutto pronto per la grande sfida di Riyad, dove si affronteranno il Paris Saint-Germain di Lionel Messi ed una selezione di All Stars del campionato saudita, composta da giocatori di Al Hilal ed Al Nassr. La rosa della Saudi Professional League sarà guidata da Cristiano Ronaldo.



Di seguito, le formazioni ufficiali.



All Stars (4-2-3-1): Ospina; Al Burayk, Al-Boleahi, Gonzalez, Konan; Al-Juwayr, Cuellar; Ighalo, Talisca, Cristiano Ronaldo; Marega.



PSG (4-3-3): Navas; Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat; Fabian Ruiz, Renato Sanches, Soler; Messi, Mbappé, Neymar.