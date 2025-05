Messi è il migliore di tutti i tempi, Pelé meglio di Maradona, Cristiano Ronaldo fuori dalla top 3: la top 10 dell'IFFHS

La risposta l'ha data l'IFFHS, la Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio, organismo legalmente riconosciuto e autorizzato dalla FIFA che si occupa di statistiche e record individuali e di squadra, che oggi ha pubblicato la propria top 10 di tutti i tempi dei migliori calciatori.Nessuna spiegazione tecnica, ma come spesso accade le loro classifiche sono tutte legate a dati statistici e algoritmici. La grafica pubblicata attraverso i propri canali social e attraverso il proprio sito web certifica come il miglior calciatore di tutti i tempi sia, ex-Barcellona e PSG oggi all'Inter Miami nonché stella assoluta dell'Argentina.

IFFHS ALL TIME TOP 10

more about this news visit: (https://t.co/n7iQp5MVzT) pic.twitter.com/9pmaMvvmUV