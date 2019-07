Non sono passate inosservate le gesta di Lionel Messi nel corso della sfida in Coppa America contro il Cile, dove era stato espulso insieme a Medel. La Conmebol, federazione sudamericana, infatti, ha inflitto alla star argentina una squalifica di una partita e 1.200 sterline di multa. Messi, inoltre, rimane sotto osservazione per le dichiarazioni extra-campo, in cui aveva definito la Conmebol 'corrotta'.