La foto in cuisolleva la Coppa del Mondo mentre viene portato in trionfo dai tifosi? Storica, senza ombra di dubbio. Manon la coppa vera. Com'è possibile? A spiegarlo sono stati due tifosi, che hanno scelto i colleghi del Clarìn per confessare un episodio che rischia di rovinare uno scatto leggendario.Paula Zuzulich (41 anni) e Manuel Zaro (42), coppia di La Plata, erano in Qatar per tifare Argentina ai Mondiali. Con loro una coppa "trucha", tarocca, a mo' di portafortuna. ". Dopo l’ultimo rigore l’abbiamo tirata fuori per esultare. Poi sotto di noi è transitato un familiare di Paredes e gli abbiamo chiesto di farci firmare la Coppa da Leandro.Non pensavamo di recuperarla, vedevamo la nostra Coppa andare di qua e di là. La cosa è durata per circa 45 minuti e la nostra Coppa l’abbiamo data per persa. È stato Lautaro Martinez a restituircela. Si è avvicinato al parente di Paredes, che gli ha spiegato la vicenda.".“Nella notte abbiamo cominciato a scorrere le foto sui social e ci siamo accorti che in tante immagini Messi alzava la nostra Coppa. Abbiamo ingrandito la parte inferiore, lì ci sono dei dettagli che ci permettono di riconoscerla”. In un altro scatto (visibile sopra) di Fernando del la Orden, il fotografo che ha ricostruito la vicenda,, non quella che lui aveva portato in giro per il campo. Il falso, firmato da Leandro Paredes, Lautaro Martinez, Guido Rodriguez, Di Maria e Nico Gonzalez, ha acquisito un grande valore commerciale, ma per adesso Paula e Manuel se lo tengono stretto.