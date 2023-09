A volte anche avere in squadra una leggenda umile come Messi può creare problemi. Non in maniera diretta, anzi l'Inter Miami sta vincendo e travolgendo tutto ciò che incontra sul proprio cammino, ma per vie traverse. Infatti, i biglietti per le partite della squadra di proprietà di David Beckham costano tra i 400 e i 700 dollari come minimo, e questo incide anche sulle scelte dell'allenatore.



PROBLEMA INATTESO - Gerardo 'Tata' Martino, che ha lavorato con la Pulce anche al Barcellona, sta cercando di trovare soluzioni anche in assenza di Messi, che salterà un paio di sfide in questi giorni perché in USA non sono previste soste in periodo di Nazionali; sta cominciando a farlo partire dalla panchina, ma quando questo accade lo stadio rumoreggia e invoca l'ingresso del fenomeno argentino. Del resto, il biglietto lo si paga così tanto per vedere Messi giocare, possibilmente dall'inizio e per tutta la durata della gara.



LO SFOGO - "Questa situazione rischia di farmi fare scelte sbagliate: capisco le aspettative del resto del mondo nei confronti di Leo, ma come allenatore non posso agire solo in base a quello", ha dichiarato Martino, che viene immancabilmente subissato di fischi ogni volta che richiama il suo numero 10 in panchina. .