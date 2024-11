Messi e Neymar? Sì, ma c'è di meglio: la TOP 10 dei giocatori in scadenza nel 2025

Federico Targetti

31 minuti fa

2

Non è mai tempo di adagiarsi sugli allori, specialmente se si parla di calciomercato. Nemmeno quando siamo intorno alla metà di novembre, ormai lontani dalla finestra estiva e ancora abbastanza distanti da quella invernale. No, non c'è di che rilassarsi perché di qui a pochi mesi, dopo la fine del mercato di gennaio, sarà possibile chiudere gli accordi con i giocatori che vanno in scadenza di contratto la prossima estate, ovvero a giugno 2025, aggiudicandoseli a zero almeno per quel che riguarda il costo del cartellino.



L'Inter negli ultimi anni si è attivata in particolar modo su questo tipo di giocatori, ma quest'anno ci sono profili per tutti i gusti. Qui vogliamo tuttavia stilare una top ten, includendo anche alcuni nomi verosimilmente oltre le possibilità del campionato italiano per ingaggio. Spoiler: non ci sono Messi e Neymar, che vanno sì in scadenza il prossimo giugno, ma ormai con le loro scelte e la loro carta d'identità hanno implicitamente, soprattutto l'argentino, detto addio al calcio che conta.