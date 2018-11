Leoe Paulinsieme? Sì ma nè nel Barcellona nè nel Manchester United, almeno per ora perchè si sa, le vie del calciomercato sono infinite. Le due stelle sono state immortalate insieme al grande e rinomato chef specializzato in carne e barbecue, Nusret Gokce, che li ha ospitati a cena nel suo locale a Dubai. È diventato famoso soprattutto sui social grazie al suo Salt Bae e alla tecnica di chiudere i suoi piatti facendo scivolare il sale grosso sul proprio gomito. Messi e Pogba insieme, sì, ma per il cibo!