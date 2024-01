Messi e Suarez di nuovo insieme dopo oltre 3 anni: com'è andato l'esordio con l'Inter Miami

Scalda i motori l’Inter Miami di Leo Messi, Sergi Busquets, Jordi Alba e, da qualche giorno, pure di Luis Suarez. L’inizio della nuova stagione di MLS è fissato per il prossimo 22 febbraio per la franchigia di cui David Beckham è co-proprietario e le ex stelle del Barcellona sono i calciatori più importanti. E nella notte italiana è andata in scena la prima partita che ha visto ricomporsi la magica coppia di attaccanti sudamericani, rimasti grandi amici fuori dal campo anche quando la Pulce fu costretta a lasciare i blaugrana nell’estate 2021 in scadenza di contratto per accasarsi successivamente al Paris Saint-Germain e il Pistolero, dopo la clamorosa rottura con società e con l’allenatore dell’epoca Ronald Koeman, si trasferì nel 2020 all’Atletico Madrid. Prima di intraprendere una serie di esperienze esotiche, dal ritorno al Nacional fino alla tappa brasiliana al Gremio, che ha preceduto il ricongiungimento con Messi negli Stati Uniti.



Grande emozione ma nessun gol da entrambi e più in generale dall’Inter Miami nel test amichevole contro la nazionale di El Salvador, che ha comunque suscitato il grande interesse del pubblico accorso all’Estadio Cuscatlàn per assistere alla prima insieme di Messi e Suarez, due terzi di ciò che fu la MSN completata da Neymar, dal clamoroso 2-8 incassato dal Barcellona nei quarti di finale di Champions League per mano del Bayern Monaco del 14 agosto 2020. Quella contro El Salvador è solo la prima di una lunga lista di partite che porterà l’Inter Miami a percorrere qualcosa come 38.000 chilometri, passando dalla prossima sfida contro Dallas FC del 23 gennaio, al doppio appuntamento contro Al-Hilal (la nuova squadra proprio di Neymar, attualmente ai box per la rottura del legamento crociato del ginocchio) e l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo in terra saudita.



LA SFIDA CON RONALDO - Per quest’ultima partita, che vedrà di fronte i due dominatori del calcio mondiale dell’ultimo ventennio tra premi individuali (Palloni d’Oro e Fifa World Player) e di squadra, bisognerà attendere il prossimo 2 febbraio. Successivamente la franchigia con base in Florida se la vedrà con una selezione di Hong Kong, coi giapponesi del Vissel Kobe ed infine contro il Newell’Old Boys, prima e unica formazione argentina con cui abbia giocato Messi prima del trasferimento a Barcellona. Per il debutto nell’MLS 2024 bisognerà invece aspettare fino al 22 febbraio, quando Messi, Suarez e soci ospiteranno Real Salt Lake per la prima giornata della stagione regolare. Inter Miami riparte dalla mancata qualificazione ai play-off per il titolo della passata stagione ma anche dalla conquista della Leagues Cup nella finale contro Nashville e dalla finale di US Open Cup persa contro Houston.



COME VEDERE MESSI IN TV - Ad oggi, esattamente come per l’ultima stagione, sarà possibile assistere alle partite di MLS e di Leo Messi soltanto attraverso Apple TV, è disponibile sui dispositivi Apple e le smart TV, al pari delle console Playstation e Xbox. Da tablet e smartphone, così come da pc e notebook, è possibile sintonizzarsi su tv.apple.com per accedere al servizio.