Leo Messi torna a parlare e quando lo fa raramente è banale. Il capitano del Barcellona è stato protagonista di settimane decisamente tormentate, nelle quali ha provato in ogni modo a convincere il suo grande "nemico", il presidente Bartomeu, a cederlo. Senza risparmiare pesantissime critiche e attacchi diretti per la gestione del club negli ultimi tempi, dopo il fragoroso 2-8 per mano del Bayern Monaco in Champions League e più recentemente dopo l'addio di Luis Suarez.



In un'intervista concessa a Sport, il campione argentino ha deciso di fare un deciso passo indietro a livello mediatico e sotterrare, almeno per ora, l'ascia di guerra: "Vorrei mettere un punto finale dopo tanti fatti spiacevoli. Dobbiamo restare tutti uniti per il bene del barcelonismo e credere che il meglio debba venire. Ammetto di aver commesso degli errori, quello che ho fatto è sempre stato per il bene del club".



Messi ha aggiunto: "Se quello che ho affermato o fatto può aver dato fastidio a tifosi o soci, non abbiate alcun dubbio del fatto che il mio intento fosse di far crescere e migliorare il Barcellona".