Una stagione di adattamento dopo - non tanto al calcio francese o alle dinamiche del Paris Saint-Germain, quanto alla dolorosa separazione dal Barcellona - il più forte di tutti è tornato a dettare legge. Peserà certamente lo stimolo di presentarsi tirato a lucido per quel Mondiale che rappresenta probabilmente l'ultima occasione di emulare le gesta dell'inarrivabile Maradona, maAzionando idealmente una macchina del tempo per cancellare il gap atletico che potrebbe pagare oggi al cospetto di colleghi di dieci anni più giovani e ribellandosi ad una carta di identità che dice 35.: la facilità con cui impatta quella palla e la manda a morire all'incrocio dei pali è privilegio di pochi eletti e contribuisce ad alimentare una leggenda che è immortalata dalle parole dei suoi primi ammiratori, i compagni di squadra (), anche dai numeri.su 44 avversarie affrontate (nessuno come lui) e gli consente di staccare ulteriormente Cristiano Ronaldo nella classifica nei migliori marcatori all time nella fase a gironi della competizione: 78 contro 73.lo mantiene ancora a distanza dal fenomeno portoghese, fermo a quota 141 e impossibilitato - almeno per il momento - a ridefinire le proprie statistiche, ma- Aggiungiamo a tutto questo chee il quadro è completo. Non sbagliamo se in questo momento diciamo che il tempo sembra essersi fermato ancora una volta per il più grande giocatore dell'ultimo ventennio, pronto e desideroso a recuperare quello andato perduto in una stagione troppo strana e diversa come quella scorsa.E prima, probabilmente, di chiudere un cerchio e i conti con un passato tutt'altro che lontano e tornare dove la leggenda è cominciata. A Barcellona.