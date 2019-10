Nel corso di u'intervista a Radio Catalunya l'attaccante del Barcellona e stella dell'Argentina, Lionel Messi ha svelato che ha pensato più volte di lasciare il club catalano: "Ci sono stati momenti in cui mi sono stufato per tante situazioni che avevo intorno.Ci sono stati diversi periodi, soprattutto nel 2013 e nel 2014, quando avevo quel problema con il Fisco spagnolo. Fu molto difficile per me e la mia famiglia. La gente non capisce cosa passi in quei momenti, non ascolta, critica e commenta. Fui il primo a finire nel mirino e per questo la situazione fu così dura. A partire da me, fecero capire poi che avrebbero fatto altrettanto con tutti i calciatori e quindi la situazione si diluì. In quel periodo comunque ho pensato di allontanarmi dalla Spagna, non perché volevo lasciare il Barcellona, ma per quello che stavo passando".