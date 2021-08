Leo Messi non se l'è sentita di ammetterlo nel corso della conferenza stampa di commiato dal Barcellona, ma il suo passaggio al Paris Saint-Germain è più che mai imminente. L'ammissione del presidente blaugrana Laporta nel corso della cena di ieri con gli omologhi di Juve e Real Madrid Agnelli e Perez, l'indizio dell'assenza di Al-Khelaifi e Leonardo alla prima trasferta stagionale del PSG a Troyes sono stati gli ultimi indizi in ordine di tempo, a cui si aggiungono le notizie in tempo reale.



A PARIGI IN SERATA - Come conferma il quotidiano francese L'Equipe, Messi viaggerà con la sua famiglia verso Parigi nelle prossime ore e potrebbe già sostenere in serata una prima parte delle visite mediche di rito. Al più tardi, l'appuntamento sarà rimandato alla mattinata di domani, quando verranno completati gli ulteriori passaggi fino alla firma del contratto biennale - con opzione per un'ulteriore stagione - da 40 milioni di euro e alla comunicazione ufficiale da parte del Paris Saint-Germain. Che già nei giorni scorsi ha provveduto ad annunciare ai suoi calciatori la vicinissima conclusione dell'affare e a prenotare la location della Tour Eiffel per svelare al mondo intero il colpo di mercato più importante di sempre.