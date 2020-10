Lionel Messi e l'infinto duello con Cristiano Ronaldo. L'argentino, impegnato nel weekend nel Clasico tra Barcellona e Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Dazn dell'eterna sfida con l'attaccante della Juve: "Quello con Ronaldo è stato un duello speciale. E' durato molti anni e non è facile mantenere certi livelli per tanto tempo. Real e Barça sono i due club più forti al mondo, molto esigenti. Quella tra me e CR7 credo sia stata una sfida che abbia fatto divertire anche gli appassionati di calcio, non solo i tifosi delle due squadre. Contro il Real è sempre una partita speciale, ma quando c'era Ronaldo aveva sempre un significato particolare. Ora però bisogna guardare al presente e al futuro".