Lionel Messi in difficoltà dopo il rigore sbagliato contro l'Islanda, che poteva regalare all'Argentina il successo all'esordio Mondiale. La stella del Barcellona soffre, lo conferma anche la madre Celia Cuccittini a El Trece: "E' il primo che vuole vincere, il Mondiale è il suo sogno. Noi soffriamo per le critiche che riceve: dicono che non gli importa, che gioca in nazionale solo per obbligo, ma non è vero. Se vedessero Leo come lo vediamo e conosciamo noi, che soffre e piange ogni volta, cambierebbero idea. Queste critiche lo feriscono".