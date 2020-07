La notizia ha scatenato i tifosi interisti. Il presunto arrivo del padre di Messi a Milano per concludere l’acquisto di una casa vicino alla sede dell’Inter ha riacceso numerose voci di mercato, che accostano ancora una volta la Pulce al club nerazzurro. La suggestione della piazza interista di poter ammirare il titanico scontro Messi contro Ronaldo, però, è stata spenta sul nascere, con la notizia smentita dall’entourage dell’argentino, riportato da Mundo Deportivo. C’è di più: lo stesso quotidiano spagnolo afferma come nel caso in cui Messi dovesse lasciare il Barcellona, non sceglierebbe mai l’Italia.