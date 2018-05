Viaggio in Italia per Lionel Messi. Ma, purtroppo per la Serie A, il mercato non c'entra. Come riporta Sport, il fuoriclasse del Barcellona ha sfruttato i giorni di riposo concessi da Valverde per incontrare il dottor Giuliano Poser, suo nutrizionista di fiducia, per prepararsi al meglio al Mondiale in Russia. Una visita di routine, quella di Messi nella città di Sacile, che si appresta ad affrontare l'ultima settimana di lavoro in blaugrana prima di affrontare la preparazione con l'Argentina.