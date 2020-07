Ora nessuno la definisce più un’utopia, semmai è un affare molto difficile e straordinariamente impegnativo dal punto di vista economico. Secondo gli osservatori di mercato, se Messi lascerà il Barcellona, l’unica destinazione plausibile sarebbe l’Inter. La pensano così anche i bookmaker, che in questi giorni si sono affrettati a tagliare la quota nerazzurra. Eclatante il caso di Sisal-Matchpoint, i cui analisti sono stati i primi qualche settimana fa a mettere in relazione la Pulce con il club nerazzurro. Che non fosse una semplice boutade lo si capiva dalla quota: il trasferimento a Milano entro il 5 ottobre prossimo era a 9,00, il che vuole dire evento improbabile ma non certo fuori dal mondo. Qualche giorno fa, ricorda Agipronews, la quota è scesa a 7,50, ma il taglio più deciso è arrivato tra ieri e oggi: adesso la cessione della Pulce all’Inter vale solo 4 volte la posta.