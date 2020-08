Josep Mara Minguella è sicuro: Messi ha già scelto l'Inter. L'ex agente di Leo, che curò i primi passi della Pulce al Barcellona, ha parlato a Cadena COPE, spiegando: "Per me Messi ha già una squadra, l'Inter. In Italia si pagano meno tasse e infatti lì c'è anche Cristiano Ronaldo. Per me è più difficile vederlo in Inghilterra, non importa se lì ci sono i suoi amici Aguero e Guardiola. In Italia stanno provando a ridare vita al mondo del calcio con grandi acquisti".