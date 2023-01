L'Inter Miami spera ancora di accogliere Lionel Messi. Il campione del mondo argentino può decidere di chiudere la sua carriera in Florida, trasferendosi già a giugno, qualora non riesca a trovare l'accordo con il Paris Saint-Germain per il rinnovo del contratto. Phil Neville, manager della squadra americana, si è così esposto sulla vicenda: "Qualsiasi accordo per un Designated Player (ogni squadra MLS può avere un giocatore con uno stipendio superiore al salary cap) di questo livello è complicato. Ci vuole tempo, ma perché no? Credo che potrebbe succedere. La MLS è ormai vista come un grande campionato dai giocatori di tutto il mondo. Se dovesse arrivare Messi, saremmo tutti felici. Sarebbe bello giocare con i migliori e imparare da loro".