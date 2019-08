Chi è più forte tra Messi e Cristiano Ronaldo? Un dualismo che dura da anni, un dibattito che difficilmente troverà sentenza certa. A trovare una risposta ci ha provato l'Università di Leuven, in Belgio, che ha preso in esame dati dal 2013/2014 al 2017/2018. Tramite questi dati, è stato formato un valore unico, Valicing Actions bu Estimating Probabilities), la cui media è nettamente in favore dell'argentino: 1,21 a partita contro il 0,61 di CR7. Il valore comprende tiri, passaggi, dribbling e contrasti.