La vittoria per 4-0 sull'Osasuna del Barcellona è stata l'occasione per Lionel Messi di celebrare ed omaggiare lo scomparso Diego Maradona. La pulce argentina, da tutti designato come il suo erede ha segnato lo splendido gol del 4-0 e ha colto l'occasione per fare una dedica commossa per Maradona. Messi si è infatti fermato, si è tolto la maglia del Barcellona e ha mostrato sotto quella del Newell's Old Boys, con la 10 sulle spalle, che ha indossato sia lui da piccolo nel settore giovanile del club, ma soprattutto che indossò Maradona.