GUARDIOLA está en BARCELONA.



Que aproveche la cena en la City...



¿? pic.twitter.com/CKnPUfQG1B — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 28, 2020

. Prosegue, infatti, il braccio di ferro tra la Pulce e il club blaugrana.Ma Bartomeu, dopo aver rifiutato (ieri) di incontrare gli avvocati dell’argentino, mantiene una posizione rigida: è pronto anche a dimettersi pur di trattenere Messi, ma non lo venderà a nessun club a meno che non si presenti con i 700 milioni previsti dalla clausola rescissoria.Una posizione netta, da cui difficilmente il numero 1 blaugrana si sposterà. Così come Leo non cambierà idea:Ed è qui che iniziano i problemi: il club afferma che la clausola era esercitabile entro il 10 giugno, Messi - spalleggiato dai suoi avvocati - crede che, con il prolungarsi dell’annata causa coronavirus, la possibilità di liberarsi gratis sia ancora valida, essendo la stagione di fatto finita da pochi giorni.Anche perché, come detto, il tempo stringe:, su consiglio dei propri legali, per non “iniziare” una stagione che vorrebbe vivere in un’altra squadra. Anche se le valutazioni sulla prossima mossa da fare sono ancora in corso: rifiutarsi di adempiere ad obblighi contrattuali (come quello di essere presente al raduno) potrebbe indebolire la sua posizione in vista di un (possibile) scontro in tribunale.Che comunque, lato Pulce, si proverà ad evitare. Ad infiammare ulteriormente un ambiente già caldo, fotografato in un ristorante della città da El Chiringuito.Che dovrebbe essere proprio il, pronto ad offrire ai blaugrana una contropartita tecnica di rilievo. Sullo sfondo il, con Neymar che continua a chiamare l’amico per portarlo all’ombra della Tour Eiffel, e l’, che osserva vigile la situazione. Tutto è ancora aperto, novità sono attese a stretto giro di posta.