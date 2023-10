Lionel Messi continua ad incantare il MLS con l'Inter Miami, ma la classifica non sorride al club di David Beckham. La posizione è infatti lontana dai playoff, quando mancano ormai solo più 3 partite alla fine della regular season. Se non dovesse arrivare la qualificazione ai playoff, la pulce potrebbe prendere in considerazione un sorprendente ritorno in Europa. Secondo quanto riportato da 90Min, infatti, nel suo contratto sarebbe presente una clausola che gli permetterebbe - nel caso lo volesse - di trasferirsi in prestito a gennaio in Europa, per evitare di rimanere troppo fermo dopo la fine della Major League Soccer. Al momento però, la possibilità non sembra scaldare l'argentino, che è ben contento della sua attuale esperienza in America.