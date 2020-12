Passano gli anni, ma Lionel Messi continua a stupire. Un record dopo l’altro. Con il gol segnato ieri, nella partita pareggiata dal Barcellona 2-2 col Valencia, l’argentino ha eguagliato Pelé per gol realizzati con la stessa maglia: 643 reti con il Santos per il brasiliano, dal 1957 al 1974, uguale numero per Messi in blaugrana. Il dato impressiona ancora di più se rapportato alle gare giocate da Leo, 748 (1,16 reti a partita). Pelé c’era riuscito in 757 match.



