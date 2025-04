Getty Images

Messi ricorda Papa Francesco: "Grazie per aver reso il mondo un posto migliore: ci mancherai"

40 minuti fa



"Un Papa argentino, diverso, vicino. Riposa in pace Papa Francesco. Grazie per aver reso il mondo un posto migliore: ci mancherai". Questo il messaggio di cordoglio del campione argentino Leo Messi per la scomparsa di Papa Francesco. Il campione albiceleste ha postato sui social una foto con il Santo Padre.