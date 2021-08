Lionel Messi rompe finalmente il suo silenzio. Giovedì il Barcellona ha comunicato l'incredibile addio dell'argentino e, nella giornata di sabato, il presidente blaugrana Joan Laporta ha spiegato dettagliatamente la versione del club sulla vicenda. Ora tocca al giocatore dire la sua.



CONFERENZA - Domenica alle 12 infatti, presso l'Auditori 1899 del Campo Nou, Messi interverrà in conferenza stampa per raccontare la propria versione sull'addio al Barça dopo 20 anni, di cui 17 in prima squadra. E dare anche qualche aggiornamento sul proprio futuro, con il PSG pronto ad accoglierlo con un biennale da 70 milioni di euro netti.