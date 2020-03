Messi, Ronaldo e Neymar: è sempre questa la triade dei paperoni del mondo del calcio. Veri e propri Re Mida del pallone, ogni cosa da loro toccata diviene oro. Come analizza la rivista France Football, che ha stilato un dossier - “Gli stipendi delle Stars" - in cui analizza le entrate di calciatori, calciatrici e allenatori, tra stipendi lordi, bonus contrattuali previsti e introiti pubblicitari, nella stagione 2019/2020. A contendersi la vetta i soliti noti: Cristiano Ronaldo, stella della Juve, Lionel Messi e Neymar. L'argentino del Barcellona ha vinto 8 volte negli ultimi 10 anni.



E’ dal 2013 che il podio maschile è riservato ai soliti tre giocatori. Tra gli allenatori è invece presente in top 3 il tecnico dell’Inter Antonio Conte, che si contende la vetta con Diego Pablo Simeone e Pep Guardiola. Sorpresa anche tra le giocatrici più pagate: c'è Megan Rapinoe, ma non occupa il gradino più alto del podio.



Nella gallery di Calciomercato.com i primi tre posti delle classifiche: prima le giocatrici, poi i giocatori e gli allenatori. Scopri chi ha vinto tra Messi e Ronaldo e tra Conte e Guardiola, ecco tutta la verità sulle loro entrate totali!