L’annuncio che ha scioccato il mondo del calcio è arrivato con il Barcellona che ha comunicato l’interruzione della trattativa per il rinnovo di Lionel Messi. Una notizia che ha aperto la caccia al più importante colpo di mercato dell’anno.

Secondo gli esperti, la favorita per l’eventuale ingaggio del campione argentino è il Psg, tanto che, come riporta Agipronews, un trasferimento all’ombra della Torre Eiffel si trova in quota a 1,20. Non è da escludere una reunion con il suo vecchio mentore Guardiola al Manchester City, che vale 5 volte la posta mentre l’approdo oltreoceano nella MLS si trova in quota a 9. Decisamente più indietro, invece, Chelsea, a quota 25 e Liverpool a 33. Ancora più difficile, poi, vedere Messi in Italia anche se non impossibile. Un arrivo all’Inter, nonostante le problematiche economiche palesate in estate, si trova in quota a 40 contro il 60 della Juventus dove, con Cristiano Ronaldo, andrebbe a formare una coppia da sogno. Affare praticamente impossibile per le altre con il colpo di Milan o Napoli a 200, così come l’approdo alla Roma che vale 250 volte la posta.