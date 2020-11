Lionel Messi sbotta un'altra volta. Al rientro a Barcellona dagli impegni con l'Argentina, la Pulce è stata intercettata dai giornalisti presenti per un commento sulle dichiarazioni di Eric Olhats, ex agente di Antoine Griezmann che in un'intervista a France Football ha accusato Messi di essere un problema al club: "Il suo comportamento è stato deplorevole. C'è il regime del terrore: o sei con lui, o sei contro di lui". La reazione di Messi è stata netta: "Sono un po' stanco di essere sempre il problema di tutto nel club".