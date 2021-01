Lionel Messi spacca in due il Barcellona, non tutti vogliono la permanenza della Pulce. E' quanto emerge da un'inchiesta condotta da Mundo Deportivo tramite l'azienda specializzata Time Consultans, che ha condotto un'indagine tra i soci del club catalano. Ecco quanto emerge: il 52,2% degli interrogati ha risposto che il Barça dovrebbe fare uno sforzo per tenere Messi, ma il 46,8% ha risposto che i blaugrana non dovrebbero invece farlo. Di questo secondo gruppo nel dettaglio, il 33,6% ritiene che non si debba trattare se Leo vuole andarsene, mentre l'altro 13,2% vorrebbe il pugno duro per forzare l'argentino a fare un passo indietro e accettare così il rinnovo.