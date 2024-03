Messi-Suarez show in MLS: 5-0 all'Orlando City di Muriel

. La squadra di David Beckham vince 5-0, e come ai vecchi tempi i due ex giocatori del Barcellona sono stati i protagonisti della vittoria: due gol per uno, il Pistolero ha messo la doppia firma sul successo servendo anche due assist, il primo a Taylor - unico marcatore diverso dai due - e l'altro a Leo per il 5-0 finale.- L'Inter Miami è considerata la grande favorita per la vittoria finale dell'MLS. Dopo la vittoria della Leagues Cup l'anno scorso, quest'anno la squadra punta al trionfo in campionato che l'anno scorso è sfuggito nelle ultime giornate; stavolta la musica è diversa e l'Inter Miami è già a 7 punti nelle prime tre partite, otto gol segnati e solo uno subito.. A questi si aggiunge l'allenatore, il Tata Martino che ha allenato i blaugrana nella stagione 2013-14.- Leo Messi e Luis Suarez hanno inziato la stagione con il botto.con tre gol (e un assist) come l'ex Liverpool Benteke oggi al DC United; Suarez è il giocatore che ha fatto più assist con tre passaggi decisivi (e due gol) in tre partite.- Contro l'Inter Miami Luis Muriel ha giocato la sua seconda partita con la maglia dell'Orlando City, la prima in MLS.con la speranza che potesse riaprire la partita ma non era una sfida facile: le occasioni erano poche e partiva con tre gol di svantaggio. L'esordio assoluto di Muriel con l'Orlando è arrivato nella Champions della Concacaf con un assist da titolare contro il Cavarly.