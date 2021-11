Nel corso dell'intervista concessa a Marca Lionel Messi parla anche del futuro di Kylian Mbappé al Psg: "Cosa farà la prossima stagione? Non ne ho idea, solo lui sa cosa farà. Posso solo dire che sono felice che sia rimasto qui quest'anno. È un giocatore molto importante per noi ed è fondamentale per lottare per gli obiettivi che ci siamo posti. Ha la testa al cento per cento sui nostri obiettivi. E poi deciderà cosa farà a stagione finita. La verità è che non so cosa accadrà".



PARLA LO SPAGNOLO - "Lo parla perfettamente. Ma parla benissimo di tutto: spagnolo, inglese e ovviamente francese".